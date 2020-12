Rezza: “L’Rt non scende più, c’è inversione di tendenza in atto” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è la tendenza a un’inversione in atto, L’Rt tende a non scendere più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. Così Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo. “Nelle scorse settimane – ha aggiunto – abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo L’Rt e l’incidenza. In questa situazione si impone prudenza”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è laa un’intende a nonre più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. Così Gianni, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo. “Nelle scorse settimane – ha aggiunto – abbiamo visto unapositiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno piùndoe l’incidenza. In questa situazione si impone prudenza”. SportFace.

