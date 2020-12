Random in tour nel 2021, biglietti in prevendita per Roma e Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Random in tour nel 2021dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. L’artista sarà in gara tra i Big dell’edizione numero 71 del Festival della Canzone Italiana con il brano Torno A Te e a seguire sarà in tour. Due le date al momento annunciate e previste per il mese di novembre. Random in tour nel 2021 si esibirà all’Atlantico Live di Roma sabato 20 novembre e al Fabrique di Milano domenica 28 novembre. Sono questi i primi appuntamenti dal vivo annunciati per il cantante in gara tra i 26 Campioni di Amadeus. I biglietti per i concerti di Random in tour nel 2021 saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11.00 di lunedì ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)inneldopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. L’artista sarà in gara tra i Big dell’edizione numero 71 del Festival della Canzone Italiana con il brano Torno A Te e a seguire sarà in. Due le date al momento annunciate e previste per il mese di novembre.innelsi esibirà all’Atlantico Live disabato 20 novembre e al Fabrique didomenica 28 novembre. Sono questi i primi appuntamenti dal vivo annunciati per il cantante in gara tra i 26 Campioni di Amadeus. Iper i concerti diinnelsaranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11.00 di lunedì ...

SocialArtistOF : Annunciate le date del tour 2021 di Random. @VivoConcerti - hesblud : io: icon di harry, seguiti in giro per il mondo a ogni tour sempre io: sempre amato le little mix, viste in concert… -

Ultime Notizie dalla rete : Random tour Random in tour nel 2021, biglietti in prevendita per Roma e Milano OptiMagazine Random in tour nel 2021, biglietti in prevendita per Roma e Milano

Random in tour nel 2021dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. L'artista sarà in gara tra ...

Random in tour nel 2021dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. L'artista sarà in gara tra ...