«Per digitalizzare il paese servono giovani più che interventi strutturali» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «In un anno possiamo trasformare l'Italia in un paese davvero digitale. Un paese dove ognuno avrà la sua identità digitale, un suo fascicolo sanitario elettronico, una sua firma. Tutto a portata di clic nel rapporto con lo Stato». La pandemia ed il conseguente lockdown hanno cambiato le nostre vite forzando quella trasformazione digitale che per anni ed anni è stata colpevolmente rinviata. Basti pensare allo smart working, all'e-commerce, alla didattica a distanza, a tutto quello che abbiamo imparato a fare a distanza in questo anno e che non potrà mai più tornare com'era prima. Un cambiamento avvenuto però in maniera «obbligata» e quindi non organizzata al meglio anche se i risultati sono stati comunque positivi; resta quindi tanto lavoro da fare. Per completare questa trasformazione in grado di regalarci un paese più moderno, rapido, ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 dicembre 2020) «In un anno possiamo trasformare l'Italia in undavvero digitale. Undove ognuno avrà la sua identità digitale, un suo fascicolo sanitario elettronico, una sua firma. Tutto a portata di clic nel rapporto con lo Stato». La pandemia ed il conseguente lockdown hanno cambiato le nostre vite forzando quella trasformazione digitale che per anni ed anni è stata colpevolmente rinviata. Basti pensare allo smart working, all'e-commerce, alla didattica a distanza, a tutto quello che abbiamo imparato a fare a distanza in questo anno e che non potrà mai più tornare com'era prima. Un cambiamento avvenuto però in maniera «obbligata» e quindi non organizzata al meglio anche se i risultati sono stati comunque positivi; resta quindi tanto lavoro da fare. Per completare questa trasformazione in grado di regalarci unpiù moderno, rapido, ...

classcnbc : '#RecoveryFund occasione imperdibile per digitalizzare l'Italia. Transizione digitale avvenga nell'ambito dell'alle… - voltimumit : Gestione idrica e fertirrigazione intelligente: #Eaton abilita l’Agricoltura 4.0 di #Gefion ??… - startzai : RT @InsideMarketing: ?? #opportunity ????? Lavori in ambito finanziario? Hai una #startup o un'idea da lanciare? ??Scopri 'Digital Factory',… - InsideMarketing : ?? #opportunity ????? Lavori in ambito finanziario? Hai una #startup o un'idea da lanciare? ??Scopri 'Digital Factory… - DiliTrust_ : Silver Fir Capital, attiva nel settore investimenti in ambito real estate, si affida a DiliTrust per digitalizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Per digitalizzare «Per digitalizzare il paese servono giovani più che interventi strutturali» Panorama Fintech in crescita del 12% grazie a sicurezza, dati e pagamenti

Al termine dell’anno che più di tutti ha spinto alla digitalizzazione dei servizi ... È quanto emerge da un’analisi internazionale, effettuata dal Centro per la Finanza Alternativa dell'Università di ...

Un corso online, gratuito, per formare i cittadini sui principi dell'Intelligenza artificiale

Un corso online, gratuito, sull’intelligenza artificiale. Per condividere con il maggior numero possibile di cittadini i fondamenti di una rivoluzione che è già davanti i nostri occhi e sotto i nostri ...

Al termine dell’anno che più di tutti ha spinto alla digitalizzazione dei servizi ... È quanto emerge da un’analisi internazionale, effettuata dal Centro per la Finanza Alternativa dell'Università di ...Un corso online, gratuito, sull’intelligenza artificiale. Per condividere con il maggior numero possibile di cittadini i fondamenti di una rivoluzione che è già davanti i nostri occhi e sotto i nostri ...