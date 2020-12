Open Fiber agli australiani è un danno per i cittadini (Di venerdì 18 dicembre 2020) La notizia della possibile vendita del 50% di Open Fiber a un fondo australiano rappresenta un danno per i cittadini italiani e per il nostro Paese. Il Parlamento viene totalmente tagliato fuori dalla questione rete unica, il rischio è che a venire favoriti siano fondi di speculazione e società private. Se la vendita andasse in porto, la rete pubblica in fibra ottica creata da Enel e Cdp con i soldi dei cittadini, su impulso dato dal governo Renzi nel 2015, correrebbe il rischio di essere smembrata e finire in mani straniere, vanificando l’importante lavoro fatto fino a oggi che darà i maggiori frutti proprio nei prossimi anni. Tutto questo è causato dall’ostilità che parte del governo ha rivolto all’operazione Open Fiber perché così ha voluto un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) La notizia della possibile vendita del 50% dia un fondo australiano rappresenta unper iitaliani e per il nostro Paese. Il Parlamento viene totalmente tato fuori dalla questione rete unica, il rischio è che a venire favoriti siano fondi di speculazione e società private. Se la vendita andasse in porto, la rete pubblica in fibra ottica creata da Enel e Cdp con i soldi dei, su impulso dato dal governo Renzi nel 2015, correrebbe il rischio di essere smembrata e finire in mani straniere, vanificando l’importante lavoro fatto fino a oggi che darà i maggiori frutti proprio nei prossimi anni. Tutto questo è causato dall’ostilità che parte del governo ha rivolto all’operazioneperché così ha voluto un ...

