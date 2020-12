Nuoto | buoni segnali per la 4×100 Il jolly Ceccon ed il muro da scalare di Filippo Magnini

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Luci e ombre quelle dei 100 stile libero degli Assoluti 2020 invernali dinella piscina di Riccione. Il 48?22 siglato da Alessandro Miressi vorrebbe dire Olimpiadi di Tokyo nel 2021 nei campionati primaverili che si disputeranno dal 27 al 31 marzo (2021), ma non è tempo a Cinque Cerchi in questa sede. Il primatista italiano della distanza (47?92) avrebbe dovuto nuotare ai suoi limiti (47?9) per staccare il biglietto. Che cosa è mancato? Qualcosa in partenza e forse anche qualcosa nella progressione nella seconda vasca, dove sarebbe stata necessaria una chiosa sotto i 25?. Ci dovrà lavorare il piemontese, consapevole però che col tempo nuotato oggi a marzo ci andrà ai Giochi. Certo, nelconta sempre il presente, ma Miressi è sicuramente il riferimento di unastile libero che in Giappone vorrà stupire. Un quartetto di ...