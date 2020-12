Morgan scoppia il caso Sanremo 2021 | furioso vs Amadeus

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono stati appena annunciati i big che parteciperanno alla prossima edizione die non manca la polemica, spina nel fianco di. Dopo ildello scorso anno dovea sorpresa litigò con Bugo con cui condivideva il palco il conduttore de I soliti Ignoti ha volutotra i giurati diGiovani. Il cantante ha presieduto tutte le serate che hanno anticipato chi tra i giovani presiederà all’Ariston il prossimo febbraio, tutte tranne quella di ieri sera, finale dell’edizione. L’esclusione didalla finale diGiovani come giurato è stata comunicata al cantante dalla redazione del programma in seguito alle dichiarazioni sulla sua presunta non partecipazione alla ...