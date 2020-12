Meghan Markle cita in giudizio i paparazzi: avevano scattato foto illegalmente a lei e al figlio (Di venerdì 18 dicembre 2020) La duchessa del Sussex ha presentato un esposto nei confronti di Splash News and Picture Agency dopo gli scatti rubati al figlio Archie. La risposta della società Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, ha deciso di presentare un esposto nei confronti dell’agenzia di gossip Splash News and Picture Agency dopo uno spiacevole evento nel quale la sua privacy e quella di suo figlio Archie è stata “violata illegalmente”. La vicenda che ha fatto scattare la denuncia La vicenda risale agli inizi di quest’anno, quando la duchessa uscì per una passeggiata solitaria con il figlio Archie in un parco canadese. In quell’occasione i paparazzi dell’agenzia si fiondarono sulla Markle per scattare foto sia a lei che al ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) La duchessa del Sussex ha presentato un esposto nei confronti di Splash News and Picture Agency dopo gli scatti rubati alArchie. La risposta della società, la Duchessa del Sussex, ha deciso di presentare un esposto nei confronti dell’agenzia di gossip Splash News and Picture Agency dopo uno spiacevole evento nel quale la sua privacy e quella di suoArchie è stata “violata”. La vicenda che ha fatto scattare la denuncia La vicenda risale agli inizi di quest’anno, quando la duchessa uscì per una passeggiata solitaria con ilArchie in un parco canadese. In quell’occasione idell’agenzia si fiondarono sullaper scattaresia a lei che al ...

infoitcultura : Il primo discorso in tv di Meghan Markle dopo l'annuncio dell'aborto ha molto da insegnarci - infoitcultura : Meghan Markle, la blusa simile a quella di Kate per il suo ritorno - infoitcultura : Meghan Markle in diretta sulla Cnn: il suo discorso a sorpresa sugli “eroi silenziosi” - infoitcultura : Harry e Meghan Markle: firmato un accordo per un podcast con Spotify - infoitcultura : Kate Middleton, Meghan Markle e le altre: tutte le volte che hanno usato i mantelli -