MALIKA AYANE a Sanremo 2021 con “Ti piaci così” (Di venerdì 18 dicembre 2020) MALIKA AYANE parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scrittoe composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, MALIKA è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la quinta volta dopo aver vinto in più occasioni il premio della critica. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, MALIKA AYANE è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020)parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti” (Sugar Music), scrittoe composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili,è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna aper la quinta volta dopo aver vinto in più occasioni il premio della critica. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi,è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e contemporanea. L'articolo proviene da Sbircia la ...

