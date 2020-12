LIVE Biathlon, 7.5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer trova lo zero a terra! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Eckhoff in testa dopo il secondo poligono davanti alla connazionale Tandrevold nonostante l’errore a terra. 14.41 Doppio zero per la norvegese Ingrid Tandrevold! 10/10 per lei! 14.40 zero a terra per Dorothea Wierer, zero in piedi per Irene Lardschneider! 14.38 Due errori a terra per Lisa Vittozzi, uno per Hanna Oeberg. 14.36 Un errore a terra anche la leader della generale, Marte Olsbu Roeiseland. 14.34 Un errore a terra per Tiril Eckhoff! 14.31 Irene Lardschneider manca un bersaglio nella serie a terra. 14.29 Braisaz sbaglia due colpi in piedi e spreca la gara. 14.26 Dopo otto atlete c’è un solo zero a terra. 14.22 zero a terra di Braisaz-Bouchet 14.20 Nell’attesa dei primi arrivi al ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Eckhoff in testa dopo il secondo poligono davanti alla connazionale Tandrevold nonostante l’errore a terra. 14.41 Doppioper la norvegese Ingrid Tandrevold! 10/10 per lei! 14.40a terra perin piedi per Irene Lardschneider! 14.38 Due errori a terra per Lisa Vittozzi, uno per Hanna Oeberg. 14.36 Un errore a terra anche la leader della generale, Marte Olsbu Roeiseland. 14.34 Un errore a terra per Tiril Eckhoff! 14.31 Irene Lardschneider manca un bersaglio nella serie a terra. 14.29 Braisaz sbaglia due colpi in piedi e spreca la gara. 14.26 Dopo otto atlete c’è un soloa terra. 14.22a terra di Braisaz-Bouchet 14.20 Nell’attesa dei primi arrivi al ...

Alle 14:15 il via della quarta Sprint femminile della Coppa del Mondo 2020/21, la seconda nella località tirolese. Per l’Italia ci saranno Lisa Vittozzi, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria ...

