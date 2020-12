Le MIGLIORI APP ANDROID per il 2021 : tutte le app che non possono mancare nel tuo smartphone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano è lieta di condividere con voi una lista di APP che non dovrebbero mai mancare nel vostro telefono ANDROID. Ecco le categorie delle MIGLIORI APP PER ANDROID raggiungibili con un click : BANCA BROWSER CONDIVISIONE APP e BACKUP APP MULTIMEDIA NEWS NOTIZIE E READER LAVORO E GESTIONE FILE LAVORATIVI RETE E CONNESSIONI SALUTE SICUREZZA E OTTIMIZZAZIONE SOCIAL, MESSAGGISTICA, GESTIONE CONTATTI, EMAIL e SMS SVAGO e DIVERTIMENTO TRADUTTORI UTILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI WEARABLE APP per SAMSUNG BANCA Postepay https://play.google.com/store/apps/details?id=posteitaliane.posteapp.apppostepay Paypal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paypal.ANDROID.p2pmobile Intesa ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano è lieta di condividere con voi una lista di APP che non dovrebbero mainel vostro telefono. Ecco le categorie delleAPP PERraggiungibili con un click : BANCA BROWSER CONDIVISIONE APP e BACKUP APP MULTIMEDIA NEWS NOTIZIE E READER LAVORO E GESTIONE FILE LAVORATIVI RETE E CONNESSIONI SALUTE SICUREZZA E OTTIMIZZAZIONE SOCIAL, MESSAGGISTICA, GESTIONE CONTATTI, EMAIL e SMS SVAGO e DIVERTIMENTO TRADUTTORI UTILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI WEARABLE APP per SAMSUNG BANCA Postepay https://play.google.com/store/apps/details?id=posteitaliane.posteapp.apppostepay Paypal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paypal..p2pmobile Intesa ...

