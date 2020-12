Lazio-Napoli sarà diretta dall’arbitro Orsato di Schio, al Var Mazzoleni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl match dell’Olimpico tra Lazio-Napoli sarà diretto dall’arbitro Orsato di Schio, assistito da Tegoni-Ranghetti. IV Uomo Chiffi mentre al VAR la coppia: Mazzoleni-Vivenzi. Questi tutti i precedenti in campionato degli azzurri con Orsato: Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008 Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008 Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009 Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010 Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010 Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010 Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011 Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011 Atalanta-Napoli 1-1 il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl match dell’Olimpico tradirettodi, assistito da Tegoni-Ranghetti. IV Uomo Chiffi mentre al VAR la coppia:-Vivenzi. Questi tutti i precedenti in campionato degli azzurri con: Catania-3-0 il 6 aprile 2008 Udinese-0-0 il 21 settembre 2008-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009-Palermo 0-0 il 17 gennaio 20101-1 il 3 aprile 2010-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010 Chievo-2-0 il 2 febbraio 2011 Bologna-0-2 il 10 aprile 2011 Atalanta-1-1 il ...

Aria tesa in casa Lazio, il patron della squadra biancoceleste ha fatto irruzione nel corso di un allenamento al centro sportivo di Formello.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

Lazio e Napoli chiuderanno la tredicesima giornata di Serie A domenica alle 20:45. Inzaghi vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta con l'Hellas Verona e il deludente pareggio in casa del ...

Lazio e Napoli chiuderanno la tredicesima giornata di Serie A domenica alle 20:45. Inzaghi vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta con l'Hellas Verona e il deludente pareggio in casa del ...