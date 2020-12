Istigava a jihad | fermata tunisina a Latina

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una 35enneritenuta associata all'Isis è stataieri dalla polizia aper associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. Il profilo Twitter della donna era stato segnalato dall'Fbi americana: avrebbe condiviso video inneggianti al martirio e contenuti multimediali in cui Osama Bin Laden invita il popolo musulmano alla lotta armata e al martirio su alcuni gruppi chiusi di whatsapp. La complessa indagine, eseguita Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos e della Digos die coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha preso avvio all'indomani della segnalazione, acquisita attraverso il Federal Bureau Investigation americano di un profilo ...

Ultime Notizie dalla rete : Istigava jihad

