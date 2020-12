I genitori gli chiedono di spegnere un video per andare a letto: li accoltella e uccide il patrigno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ha attaccato madre e patrigno con un coltello dopo che gli avevano chiesto di interrompere la visione di un video nella loro stanza poichè volevano andare a letto. L’uomo è morto; arrestato un 28enne Un folle attacco dovuto ad uno scatto d’ira conseguente ad una specifica richiesta dei suoi genitori. L’autore è un 28enne che si è scagliato, coltello alla mano, contro la madre di 66 anni ed il patrigno 71enne, in seguito deceduto, dopo che questi gli avevano chiesto di interrompere la visione di un video così che loro potessero andare a letto. Il dramma riguarda Christopher McKinney, accusato di aver accoltellato i suoi genitori per motivi futili provocando la morte del patrigno a causa ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ha attaccato madre econ un coltello dopo che gli avevano chiesto di interrompere la visione di unnella loro stanza poichè volevano. L’uomo è morto; arrestato un 28enne Un folle attacco dovuto ad uno scatto d’ira conseguente ad una specifica richiesta dei suoi. L’autore è un 28enne che si è scagliato, coltello alla mano, contro la madre di 66 anni ed il71enne, in seguito deceduto, dopo che questi gli avevano chiesto di interrompere la visione di uncosì che loro potessero. Il dramma riguarda Christopher McKinney, accusato di averto i suoiper motivi futili provocando la morte dela causa ...

