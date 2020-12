Grande Fratello Vip | presunte irregolarità | il programma chiude per sempre?

Leggi su youmovies

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Vip continua a far discutere e adesso scatta un provvedimento per alcune. Ecco cosa è accaduto. I riflettori continuano ad essere puntati sulla trasmissionevip, che questa volta si trova al centro dell’attenzione per alcunedel televoto. Il reality show sicuramente sta riscuotendo un grandissimo successo, e