Flavio Briatore e il “parcheggio creativo” della sua Rolls Royce in mezzo all’incrocio: traffico paralizzato, è il caos in centro a Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come se non bastasse il casino dei giorni che precedono il Natale (e la conseguente nuova stretta agli spostamenti), ci ha pensato Flavio Briatore con un “parcheggio creativo” della sua Rolls Royce a mandare completamente in tilt il traffico nel centro di Milano. È successo intorno alle 17.45 (ora di super – ultra punta) di giovedì 17 dicembre all’incrocio tra via Carducci e corso Magenta: la scena è stata pubblicata in un video diventato virale in queste ore, in cui si vede una massiccia Rolls Royce nera ferma in mezzo alla strada, proprio sopra i binari del tram. Tutto intorno una fila fila di auto bloccate con relativi conducenti infuriati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come se non bastasse il casino dei giorni che precedono il Natale (e la conseguente nuova stretta agli spostamenti), ci ha pensatocon un “suaa mandare completamente in tilt ilneldi. È successo intorno alle 17.45 (ora di super – ultra punta) di giovedì 17 dicembretra via Carducci e corso Magenta: la scena è stata pubblicata in un video diventato virale in queste ore, in cui si vede una massiccianera ferma inalla strada, proprio sopra i binari del tram. Tutto intorno una fila fila di auto bloccate con relativi conducenti infuriati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Flavio Briatore parcheggia la Rolls Royce così: traffico nel caos e insulti, il video dal centro di Milano Liberoquotidiano.it “Briatore blocca traffico a Milano su Rolls Royce” (video), ma non era lì

Continua a essere chiacchieratissimo su più fronti Flavio Briatore. Il manager nelle ultime settimane è prima finito nella bufera per alcune dichiarazioni controverse sul coronavirus, poi è stato rico ...

