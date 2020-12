Firenze: misure anti assembramento nelle strade dello shopping, sensi unici pedonali (3) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per questo è stato predisposto un divieto di transito nelle strade anche per i mezzi normalmente autorizzati al transito in area pedonale con esclusione degli incroci e con deroga per i mezzi di soccorso e di polizia. E' inoltre vietato negli stessi giorni e negli stessi orari il transito veicolare in via Gioberti (con istituzione anche del divieto di sosta dalle 14 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica. Anche in questo caso è consentito il transito agli incroci. Previsti anche provvedimenti collaterali nelle strade vicine: via Villari (da via Scipione Ammirato a via Gioberti), via Luna e viuzzo delle Canne diventeranno strade senza sfondo sul lato di via Gioberti. L'ordinanza dispone inoltre il divieto di stazionamento delle persone, salva l'attesa in coda per poter accedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per questo è stato predisposto un divieto di transitoanche per i mezzi normalmente autorizzati al transito in area pedonale con esclusione degli incroci e con deroga per i mezzi di soccorso e di polizia. E' inoltre vietato negli stessi giorni e negli stessi orari il transito veicolare in via Gioberti (con istituzione anche del divieto di sosta dalle 14 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica. Anche in questo caso è consentito il transito agli incroci. Previsti anche provvedimenti collateralivicine: via Villari (da via Scipione Ammirato a via Gioberti), via Luna e viuzzo delle Canne diventerannosenza sfondo sul lato di via Gioberti. L'ordinanza dispone inoltre il divieto di stazionamento delle persone, salva l'attesa in coda per poter accedere ...

