Fedez e Francesca Michielin a Sanremo | ecco perché il rapper va al festival

Leggi su chedonna

(Di venerdì 18 dicembre 2020), ilpiù social di tutti i tempi è pronto per intraprendere un nuovo percorso: sarà tra i big di2021.le motivazioni dietro la sua partecipazione alla kermesse musicale.sorprende ancora una volta. Nella giornata di ieri, ilè stato annunciato come cantante in gara nella categoria big della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it