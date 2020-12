Dopo «Dark», Netflix prepara «1899» e sarà la tua prossima ossessione in tedesco (Di venerdì 18 dicembre 2020) C'è una buona notizia, intitolata 1899, per i fan di Dark. Chi ha amato la machiavellica serie tedesca Netflix, che quest'anno si è conclusa con la terza stagione, segni pure in agenda un anno, 1899. È questo, infatti, il titolo della nuova serie tv creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, cioè i creatori di Dark, che sono già alle prese con un nuovo progetto per Netflix. Il progetto è già in fase di pre-produzione, anche se bisognerà aspettare a lungo per vedere lo show, dal momento che l'inizio delle riprese è stato fissato per la primavera del 2021. Della nuova serie 1899 si sa che sarà composta da otto episodi, girati tutti in lingua inglese. Alcune anticipazioni del progetto arrivano dal profilo Instagram del regista Baran Bo Odar, che nel corso ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) C'è una buona notizia, intitolata, per i fan di. Chi ha amato la machiavellica serie tedesca, che quest'anno si è conclusa con la terza stagione, segni pure in agenda un anno,. È questo, infatti, il titolo della nuova serie tv creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, cioè i creatori di, che sono già alle prese con un nuovo progetto per. Il progetto è già in fase di pre-produzione, anche se bisognerà aspettare a lungo per vedere lo show, dal momento che l'inizio delle riprese è stato fissato per la primavera del 2021. Della nuova seriesi sa checomposta da otto episodi, girati tutti in lingua inglese. Alcune anticipazioni del progetto arrivano dal profilo Instagram del regista Baran Bo Odar, che nel corso ...

