**Dl sicurezza: Marcucci, 'Lega inaccettabile, spintoni a commessi e questore'** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Da due giorni, i senatori della Lega sono scatenati. Ora spintoni ai commessi, ed al questore. È un clima inaccettabile per il Senato". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd, Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Da due giorni, i senatori dellasono scatenati. Oraai, ed al. È un climaper il Senato". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd, Andrea

LegaSalvini : DL SICUREZZA, LEGA OCCUPA I BANCHI DEL GOVERNO AL SENATO - fattoquotidiano : Dl Sicurezza, contestazione della Lega in Senato: cartelli, fischi e striscioni durante la discussione sulla fiducia - TV7Benevento : **Dl sicurezza: Marcucci, 'Lega inaccettabile, spintoni a commessi e questore'**... - ZenatiDavide : Dl Sicurezza, contestazione della Lega in Senato: cartelli, fischi e striscioni durante la discussione sulla fiduci… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Dl Sicurezza, contestazione della Lega in Senato: cartelli, fischi e striscioni durante la discussione sulla fiducia h… -