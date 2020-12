Discesa femminile Val d’Isere 18 dicembre 2020, risultati e classifica: vince Suter, Goggia seconda (Di venerdì 18 dicembre 2020) Corinne Suter si aggiudica la prima Discesa libera in Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. La svizzera vince la gara fermando il cronometro sul tempo di 1:44.62. seconda posizione per Sofia Goggia, che rischia e pur commettendo qualche sbavatura riesce a salire sul podio. Completa il podio la statunitense Breezy Johnson, che aveva fatto registrare il miglior tempo nelle prove cronometrate. Brutta caduta per l’austrica Nicole Schmidhofer, trasportata in elicottero all’ospedale. Nello stesso punto è uscita anche Federica Brignone, che fortunatamente si è rialzata subito e non ha riportato conseguenze fisiche. Di seguito l’ordine di arrivo della Discesa femminile di Val ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Corinnesi aggiudica la primalibera in Val, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino/2021. La svizzerala gara fermando il cronometro sul tempo di 1:44.62.posizione per Sofia, che rischia e pur commettendo qualche sbavatura riesce a salire sul podio. Completa il podio la statunitense Breezy Johnson, che aveva fatto registrare il miglior tempo nelle prove cronometrate. Brutta caduta per l’austrica Nicole Schmidhofer, trasportata in elicottero all’ospedale. Nello stesso punto è uscita anche Federica Brignone, che fortunatamente si è rialzata subito e non ha riportato conseguenze fisiche. Di seguito l’ordine di arrivo delladi Val ...

