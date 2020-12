Cristiano Malgioglio: chi è, anni, carriera, vita privata, amori, Grande Fratello Vip (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, venerdì 18 dicembre, su Canale 5. Al televoto sono finiti Cristiano, Giacomo, Tommaso e Maria Teresa: chi dovrà abbandonare il gioco? Lo scopriremo questa sera! In quest’articolo informazioni e curiosità su Cristiano Malgioglio! Cristiano Malgioglio: chi è, anni, carriera, Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio è nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia: lascia la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere dalla sorella a Genova. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste: qui ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata delVip in onda questa sera, venerdì 18 dicembre, su Canale 5. Al televoto sono finiti, Giacomo, Tommaso e Maria Teresa: chi dovrà abbandonare il gioco? Lo scopriremo questa sera! In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è,Vipè nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia: lascia la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere dalla sorella a Genova. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste: qui ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi ...

