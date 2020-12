Cremonese – Cosenza: probabili formazioni e statistiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) La XIII giornata di Serie B vede il Cosenza ospite della Cremonese allo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa vogliono subito rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale e l’interruzione di una striscia positiva di 4 risultati utili consecutivi, mentre il Cosenza vuole dare continuità alla netta vittoria contro l’Ascoli che è stata prodotta dai gol di Baez, Gliozzi e Bittante. probabili formazioni Cremonese (4-3-2-1): Volpe; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Deli, Gustafson, Valzania; Pinato, Celar; Strizzolo Allenatore: Pierpaolo Bisoli Cosenza (3-4-3): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Bahlouli, Gliozzi, Baez Allenatore: Roberto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) La XIII giornata di Serie B vede ilospite dellaallo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa vogliono subito rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale e l’interruzione di una striscia positiva di 4 risultati utili consecutivi, mentre ilvuole dare continuità alla netta vittoria contro l’Ascoli che è stata prodotta dai gol di Baez, Gliozzi e Bittante.(4-3-2-1): Volpe; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Deli, Gustafson, Valzania; Pinato, Celar; Strizzolo Allenatore: Pierpaolo Bisoli(3-4-3): Falcone; Legittimo, Idda, Tiritiello; Corsi, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Bahlouli, Gliozzi, Baez Allenatore: Roberto ...

