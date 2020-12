Chi è Carlotta Dell’Isola, da Temptation Island al GF Vip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Carlotta Dell’Isola è una ragazza originaria di Anzio di 27 anni nota per essere una partecipante a Temptation Island 8 con il suo fidanzato Nello. Da venerdì 18 dicembre 2020 è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP. Suo padre, Umberto è amministratore della Udi Yatch, società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Il resto della famiglia è composto dalla madre e da una sorella che l’ha resa zia. Carlotta è anche molto legata alla nonna che compare spesso in alcuni sui scatti Social. Ha sofferto molto per la perdita del nonno avvenuta alcuni anni fa. Carlotta Dell’Isola ha frequentato gli studi Socio Pedagocici e poi all’Università Roma Tre anche se non sappiamo quale facoltà abbia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)è una ragazza originaria di Anzio di 27 anni nota per essere una partecipante a8 con il suo fidanzato Nello. Da venerdì 18 dicembre 2020 è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP. Suo padre, Umberto è amministratore della Udi Yatch, società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Il resto della famiglia è composto dalla madre e da una sorella che l’ha resa zia.è anche molto legata alla nonna che compare spesso in alcuni sui scatti Social. Ha sofferto molto per la perdita del nonno avvenuta alcuni anni fa.ha frequentato gli studi Socio Pedagocici e poi all’Università Roma Tre anche se non sappiamo quale facoltà abbia ...

blujasmine3 : RT @itsarasdiary: CIOÈ FATEMI CAPIRE stasera entra Carlotta di Temptation ma loro non hanno la minima idea di chi sia perché non lo hanno v… - itsarasdiary : CIOÈ FATEMI CAPIRE stasera entra Carlotta di Temptation ma loro non hanno la minima idea di chi sia perché non lo h… - mazzo_0302 : io che mi ero chiesta chi cazzo fosse carlotta, e poi ho capito che deve ancora entrare:?????? #GFVIP - Nayrobica_ : Ho amato Carlotta a Temptation ma io avrei aspettato una prossima edizione per farla entrare in casa visto che entr… - anto18903904 : @GrandeFratello E dopo la sua entrata come vip ?? per me il GF finisce qui con la vittoria di #elisabettagregoraci d… -