Barilla | 11 milioni per i dipendenti del gruppo

PARMA (ITALPRESS) – In segno di apprezzamento "per la dedizione dimostrata nel 2020", il gruppo Barilla distribuirà un importo totale di 11 milioni di euro ai suoi dipendenti nel mondo. Questo riconoscimento è stato annunciato dal gruppo Barilla nella serata del 16 dicembre, nel corso dell'evento aziendale di fine anno e si aggiunge ai tradizionali bonus annuali.Il gruppo Barilla opera in più di 100 nazioni e 4 continenti e dà lavoro a oltre 8.400 persone in 29 siti produttivi (15 in Italia e 14 all'Estero) e 36 uffici commerciali. "Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori durante la pandemia da COVID-19 ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie ...

