Albertini: "Nel Milan c'è più serenità, all'Inter più pressione"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della corsa scudetto che vede, al momento, un duello Milanese in vetta, ma con Juve, Roma e Napoli subito dietro. L'ex rossonero ha ammesso che al momento vede meglio il Milan dell'Inter. Queste le sue parole: "Bello giocarsi il campionato con la squadra della stessa città anche se non credo sia solo questo il duello scudetto, la Juve e la Roma sono subito dietro, così come il Napoli. Al momento però le due Milanesi sono al comando e va bene così perchè Milano era stata per troppi anni lontana dalle posizioni di vertice. Tra la calma di Pioli e la pressione sanguigna di Conte dico che è meglio la serenità rossonera: la ritrovo sia di qui che di là ma ho l'impressione di ..."

