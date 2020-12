A tutto Dybala: “La maglia 10 della Juventus comporta responsabilità. Sogno la Champions e un Mondiale con l’Argentina” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna a parlare Paulo Dybala e lo fa promettendo amore per la sua Juventus. Il numero 10 bianconero stava vivendo un momento poco brillante caratterizzato da poche gioie e tante, tantissime critiche. Intervenuto a margine dell'iniziativa Junior Reporter, la Joya ha affrontato diversi temi legati al suo presente ma soprattutto al suo futuro.Juventus, parla Dybalacaption id="attachment 1065091" align="alignnone" width="514" Dybala, getty images/caption"Ho vissuto tanti momenti belli qui a Torino. Abbiamo vinto tanti trofei, ricordo che l'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, così come indossare questa maglia la prima volta. Spero ce ne siano ancora tanti, il primo la prossima finale (di Supercoppa, ndr) che giocheremo a gennaio contro il Napoli", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna a parlare Pauloe lo fa promettendo amore per la sua. Il numero 10 bianconero stava vivendo un momento poco brillante caratterizzato da poche gioie e tante, tantissime critiche. Intervenuto a margine dell'iniziativa Junior Reporter, la Joya ha affrontato diversi temi legati al suo presente ma sopratal suo futuro., parlacaption id="attachment 1065091" align="alignnone" width="514", getty images/caption"Ho vissuto tanti momenti belli qui a Torino. Abbiamo vinto tanti trofei, ricordo che l'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, così come indossare questala prima volta. Spero ce ne siano ancora tanti, il primo la prossima finale (di Supercoppa, ndr) che giocheremo a gennaio contro il Napoli", ha esordito ...

Ultime Notizie dalla rete : tutto Dybala A tutto Dybala: “La maglia 10 della Juventus comporta responsabilità. Sogno la Champions e un Mondiale con l’Argentina” ItaSportPress Juve, Dybala ha bisogno di... dormire! La FOTO con Oriana e il commento di Marchisio

Dybala ha infatti pubblicato oggi una foto insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, con il messaggio "Voglia di dormire tutto il giorno". E Claudio Marchisio è intervenuto nei commenti, apprezzando la ...

Padovan: «Kulusevski si è montato la testa. Juve, troppi pareggi: niente Scudetto»

Giancarlo Padovan ha parlato dello sviluppo di Dejan Kulusevski e anche della Juventus di Andrea Pirlo. Ecco le sue parole a Sky Sport. IL COMMENTO – «La Juve pareggia troppo e chi pareggia troppo non ...

