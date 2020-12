Vibonese | Ambro | “La mia sul Palermo | la verità sul mio addio Quella telefonata con Accardi…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tre giorni e sarà.Non una sfida come le altre per Danilo. Il centrocampista della, nato ail 16 gennaio 1999, sfiderà per la prima volta la compagine rosanero dopo l'. In estate, infatti, il club di viale del Fante gli aveva proposto un periodo di prova in ritiro che l'ex numero 5 di Rosario Pergolizzi ha preferito non accettare, approdando proprio a Vibo Valentia."La voglio vivere senza preoccupazioni, anche se fa piacere giocare contro la squadra della propria città. Spero di essere in campo, nelle ultime due gare non ho giocato, abbiamo fatto 7 partite in 20 giorni e ci sta che l’allenatore faccia determinate scelte anche in base agli impegni ravvicinati. Plescia? È palermitano e sta vivendo questa lunga vigilia come me, ci tiene tanto e ...