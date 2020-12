Valente: “Foggia? Boscaglia l’artefice della svolta. Saremmo stati primi in classifica se…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Secondo me, la svolta fondamentale c’è già stata nel derby".Parola di Nicola Valente. Svincolato dopo l’esperienza alla Carrarese, l’esterno offensivo classe 1991 è approdato in quel di Palermo in estate, firmando un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Nuovamente titolare dopo un mese di stop, il numero 14 rosanero è stato uno dei trascinatori contro la Casertana, fornendo a Lucca l'assist per il definitivo 2-0. Un calciatore esperto che conosce a menadito la categoria."Col Foggia abbiamo subito un incidente di percorso, ma con questa vittoria contro la Casertana ci siamo ripresi. Nell’arco di un campionato ci sono alti e bassi per tutte le squadre. Adesso la cosa più bella sarebbe finire l’anno al meglio con due vittorie, cominciando da Vibo. Quelle tre vittorie non ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Secondo me, lafondamentale c’è già stata nel derby".Parola di Nicola. Svincolato dopo l’esperienza alla Carrarese, l’esterno offensivo classe 1991 è approdato in quel di Palermo in estate, firmando un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Nuovamente titolare dopo un mese di stop, il numero 14 rosanero è stato uno dei trascinatori contro la Casertana, fornendo a Lucca l'assist per il definitivo 2-0. Un calciatore esperto che conosce a menadito la categoria."Colabbiamo subito un incidente di percorso, ma con questa vittoria contro la Casertana ci siamo ripresi. Nell’arco di un campionato ci sono alti e bassi per tutte le squadre. Adesso la cosa più bella sarebbe finire l’anno al meglio con due vittorie, cominciando da Vibo. Quelle tre vittorie non ...

