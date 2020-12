The Best FIFA Men’s Player: vince Lewandowski, battuto Ronaldo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robert Lewandowski è stato premiato dalla FIFA come miglior giocatore del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Player 2020 Robert Lewandowski è stato premiato dalla FIFA come miglior giocatore del 2020 e ha vinto il premio come The Best FIFA Men’s Player 2020. L’attaccante polacco del Bayern Monaco ha battuto la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Stagione fantastica per il polacco premiato anche con il premio di Tuttosport come miglior giocatore Europeo e vincitore di Champions League e Bundesliga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robertè stato premiato dallacome miglior giocatore del 2020 e ha vinto il premio come The2020 Robertè stato premiato dallacome miglior giocatore del 2020 e ha vinto il premio come The2020. L’attaccante polacco del Bayern Monaco hala concorrenza di Cristianoe Lionel Messi. Stagione fantastica per il polacco premiato anche con il premio di Tuttosport come miglior giocatore Europeo e vincitore di Champions League e Bundesliga. Leggi su Calcionews24.com

A vincere il premio di miglior giocatore del 2019, lo scorso anno, era stato Lionel Messi. Oggi, a più di 365 giorni di distanza, il podio della Pulce viene spodestato da Robert Lewandowski, che batte ...

