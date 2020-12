Space Jam 2 | Bugs Bunny e LeBron James nel sequel

(Di giovedì 17 dicembre 2020) A distanza di 24 anni dal primo film, tornainJam 2; questa volta accompagnato dall’idolo dell’NbaA distanza di 24 anni, nel 2021, vedremo ildiJam intitolatoJam: A New Legacy. Fino a oggi si sa molto poco del progetto, anche se la Warner Bros fa sul serio; le riprese sono infatti terminate e ora si è cominciato il lungo lavoro di postproduzione sulle animazioni. Il film del 1996, un mix fra live-action e animazione, ha segnato una generazione mettendo insieme gli appassionati di basket, con il protagonista in carne e ossa Michael Jordan, e quelli dei cartoni, con la squadra di personaggi capitanati da. Nel, troviamo a ...

A distanza di 23 anni dal primo film, torna Bugs Bunny nel sequel di Space Jam; questa volta accompagnato dall'idolo dell'Nba LeBron James.Xbox ha annunciato una speciale collaborazione in vista dell’uscita dell’attesa pellicola?Space Jam New Legacy nel 2021. L’epica partnership darà il via a un contest rivolto ai giocatori maggiori di 1 ...