Serie A: il Milan frena, ne approfitta solo l’Inter! (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Redazione. Forse questo è il primo campionato di calcio dall’esito non scontato, dopo il lungo dominio bianconero dell’ultimo decennio che ha visto sempre una sola squadra al comando: la Juventus. Classifica sempre più corta alla 12ª giornata di Serie A. Ad approfittare della battuta d’arresto dei rossoneri è la sola Inter, cinica e spietata Leggi su freeskipper (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Redazione. Forse questo è il primo campionato di calcio dall’esito non scontato, dopo il lungo dominio bianconero dell’ultimo decennio che ha visto sempre una sola squadra al comando: la Juventus. Classifica sempre più corta alla 12ª giornata diA. Adre della battuta d’arresto dei rossoneri è la sola Inter, cinica e spietata

OptaPaolo : 14 - Il Milan ha segnato almeno due gol in 14 partite consecutive: record assoluto nella storia della Serie A, supe… - acmilan : ?? A tense battle ending with @TheoHernandez's dying minute equaliser. Read more about #MilanParma ??… - Gazzetta_it : .@Ibra_official a #GazzettaSportsAwards: '#Milan, non aver paura di sognare lo #scudetto' - MCalcioNews : Luis Alberto sul mercato a gennaio? Juve e Milan ci pensano ma non solo ? - Eurosport_IT : Ibra a parte, il Milan senza #Kjaer soffre: il diavolo sembra decisamente meno solido in fase difensiva, sia in mar… -