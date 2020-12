Roma-Torino, Fonseca: “Soddisfatti della posizione, ma dopo il 3-0 non abbiamo gestito” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Siamo Soddisfatti di questa posizione in classifica ma siamo molto lontani dalla fine del campionato, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Atalanta che sarà difficile. Oggi l’obiettivo era portare a casa la partita, sapevamo che non sarebbe stata facile. abbiamo vinto bene, mi è piaciuto soprattutto il fatto di aver segnato tre gol”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo il successo della Roma sul Torino nel posticipo della dodicesima giornata. I giallorossi hanno però perso di intensità nell’ultima mezz’ora dopo il 3-0: “Non abbiamo gestito bene nel finale, possiamo farlo meglio con la palla e con un giocatore in più, invece abbiamo dato la ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Siamodi questain classifica ma siamo molto lontani dalla fine del campionato, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Atalanta che sarà difficile. Oggi l’obiettivo era portare a casa la partita, sapevamo che non sarebbe stata facile.vinto bene, mi è piaciuto soprattutto il fatto di aver segnato tre gol”. Queste le dichiarazioni di Pauloil successosulnel posticipododicesima giornata. I giallorossi hanno però perso di intensità nell’ultima mezz’orail 3-0: “Nonbene nel finale, possiamo farlo meglio con la palla e con un giocatore in più, invecedato la ...

