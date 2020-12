Renzi scrive una lettera a Conte. (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Matteo Renzi. Avevo promesso che dopo averla mandata al Premier avrei condiviso con il popolo delle ENews la lettera annunciata tre giorni fa. Eccola qui. Come vedete si parla di tutto tranne che di rimpasto o di politichese. Aspetto le vostre opinioni all’indirizzo: matteo@matteoRenzi.it Caro Presidente, 1. Basta con il populismo della comunicazione in questi giorni il racconto fatto dal Leggi su freeskipper (Di giovedì 17 dicembre 2020) di Matteo. Avevo promesso che dopo averla mandata al Premier avrei condiviso con il popolo delle ENews laannunciata tre giorni fa. Eccola qui. Come vedete si parla di tutto tranne che di rimpasto o di politichese. Aspetto le vostre opinioni all’indirizzo: matteo@matteo.it Caro Presidente, 1. Basta con il populismo della comunicazione in questi giorni il racconto fatto dal

mareamistral : RT @giorgiozanchini: 18/12: int. Obama, @ilvenerdi; vita sociale degli alberi, @Internazionale; int. Renzi, @corriere e @radioanchioM parla… - luca_e_mai_piu : RT @Sabrina67408695: Renzi scrive a Conte: «Non si possono fare dirette facebook quando ci sono 209 miliardi in ballo» ???????????????? https://t… - Sabrina67408695 : Renzi scrive a Conte: «Non si possono fare dirette facebook quando ci sono 209 miliardi in ballo» ???????????????? - M5SGiorgio : RT @MariaAl28960990: Renzi: per giorni ha urlato e minacciato di far cadere il governo come se non ci fosse un domani. Oggi, trovandosi in… - kiara86769608 : RT @MariaAl28960990: Renzi: per giorni ha urlato e minacciato di far cadere il governo come se non ci fosse un domani. Oggi, trovandosi in… -