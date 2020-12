Prima di Leni Klum, un’altra figlia top su Vogue (Di venerdì 18 dicembre 2020) Leni Klum, figlia della super top model anni ’90, la Prima copertina di Vogue e le somiglianze con chi non avreste mai pensato Leni Klum (Instagram)Vogue è il periodico che dal 1892 è ritenuto una delle più prestigiose e autorevoli riviste di moda nel mondo. Non a caso Heidi Klum ha scelto di dare l’esclusiva al giornale che colleziona i volti più famosi e belli del mondo per il debutto della figlia Leni nel mondo della moda. Heidi Klum è una donna molto riservata, quando i figli erano piccoli ha sempre cercato di proteggerli dai paparazzi, non concedendo a nessuno di fotografarli in volto. Oggi Leni è diventata una piccola donna e lo abbiamo visto ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020)della super top model anni ’90, lacopertina die le somiglianze con chi non avreste mai pensato(Instagram)è il periodico che dal 1892 è ritenuto una delle più prestigiose e autorevoli riviste di moda nel mondo. Non a caso Heidiha scelto di dare l’esclusiva al giornale che colleziona i volti più famosi e belli del mondo per il debutto dellanel mondo della moda. Heidiè una donna molto riservata, quando i figli erano piccoli ha sempre cercato di proteggerli dai paparazzi, non concedendo a nessuno di fotografarli in volto. Oggiè diventata una piccola donna e lo abbiamo visto ...

Flavio Briatore ha avuto tante donne bellissime nella sua vita, ma una gli è rimasta nel cuore. E non si tratta della Gregoraci.

Leni Klum, la figlia di Heidi: la ragazza con tre papà

Heidi Klum figlia: Leni, la figlia della topmodel tedesca Heidi, cresce in una famiglia atipica. I suoi papà sono tre: Flavio Briatore, il cantante Sean e il chitarrista dei Tokio Hotel Kaulitz ...

