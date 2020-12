Pescatori di Mazara del Vallo: liberati in Libia. Passerella di Conte e Di Maio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stati liberati i Pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La notizia e' arrivata dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per il passo conclusivo che porta alla liberazione Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono statididelda 108 giorni in un carcere in, sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La notizia e' arrivata dal presidente del consiglio, Giuseppe, volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri Luigi Diper il passo conclusivo che porta alla liberazione

