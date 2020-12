Occhio a queste applicazioni di cashback completamente inutili. (Di giovedì 17 dicembre 2020) Partito da pochi giorni il cashback di stato che potrebbe restituire ai clienti fino a €150 in base a quanto spendono entro il 31 di dicembre. Indubbiamente alcuni utenti stanno ancora cercando di riprendersi e di fare mente locale dopo la confusione generata dall’applicazione IO, intanto già è comparso qualche furbetto che provo a monetizzare sulle spalle degli utenti inesperti. Sono diverse le applicazioni presenti sull’app store e sul Google Play Store che provano a spillare soldi a chi pensa di dover scaricare e pagare l’app per accedere al cashback. Su Applestore ad esempio troviamo cashback di stato Italia cashback di stato Italia app, la prima in vendita a 0,99 è la seconda a 0, 49, una cifra irrisoria che non vi porterà lo stesso a nulla. Pur non essendo delle vere e proprie truffe ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020) Partito da pochi giorni ildi stato che potrebbe restituire ai clienti fino a €150 in base a quanto spendono entro il 31 di dicembre. Indubbiamente alcuni utenti stanno ancora cercando di riprendersi e di fare mente locale dopo la confusione generata dall’applicazione IO, intanto già è comparso qualche furbetto che provo a monetizzare sulle spalle degli utenti inesperti. Sono diverse lepresenti sull’app store e sul Google Play Store che provano a spillare soldi a chi pensa di dover scaricare e pagare l’app per accedere al. Su Applestore ad esempio troviamodi stato Italiadi stato Italia app, la prima in vendita a 0,99 è la seconda a 0, 49, una cifra irrisoria che non vi porterà lo stesso a nulla. Pur non essendo delle vere e proprie truffe ...

riotta : Caro Ministro, questi social media non l'aiutano. Occhio ai toni in queste ore. - Adiaphorastoica : @tsmellony Da buon veneto potrei dire che si chiama defaticatmento muscolare da queste parti... Che occhio! sì è pr… - emmegidi77 : @selinapersonal Potrebbe, ma occhio che esistono queste. Ci hanno fatto anche un film . - occhio_notizie : 'Stiamo lavorando in queste ore per cercare di rinforzare il piano natalizio' ha detto il premier Giuseppe #Conte c… - xiantae_clair : @IsThisMadness_ Nel senso che queste foto erano sul suo Weibo e mi hanno aperto il terzo occhio -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio queste Cashback di Stato? Occhio all'app: queste sono sbagliate il Giornale L’assassino di un cecchino: l’uomo che uccise Chris Kyle

L’Ippocampo edizioni porta in Italia una graphic novel francese incentrata sulla figura dell’American Sniper Chris Kyle, un fumetto politicamente complesso.

La Samb dal cuore sudamericano omaggia Maradona: asta benefica per maglie rossoblu col “diez”

CALCIO E SOLIDARIETA' - Iniziativa da parte della società rivierasca con la possibilità di aggiudicarsi i pezzi pregiati tramite Facebook Bellissima iniziativa che unisce modernità e tradizione quella ...

L’Ippocampo edizioni porta in Italia una graphic novel francese incentrata sulla figura dell’American Sniper Chris Kyle, un fumetto politicamente complesso.CALCIO E SOLIDARIETA' - Iniziativa da parte della società rivierasca con la possibilità di aggiudicarsi i pezzi pregiati tramite Facebook Bellissima iniziativa che unisce modernità e tradizione quella ...