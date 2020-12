Nuove restrizioni in Veneto dal 19 dicembre: dalle 14 stop agli spostamenti tra comuni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è conclusa da pochi minuti la conferenza di Luca Zaia che, via social, ha informati tutti i cittadini del Veneto delle Nuove misure che sono state pensate per la regione in vista delle feste di Natale. Il Veneto vede un aumento dei casi significativo negli ultimi giorni ed è per questo che bisogna pensare a misure più stringenti. Il governatore aggiorna sui dati del contagio nel territorio regionale e interviene spiegando che di fronte alle incertezze del governo nell’adottare i nuovi provvedimenti per le festività natalizie, la Regione Veneto ha già pronta una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei confini comunali già da sabato a partire dalle ore 14. Le attività commerciali rimarranno aperte, ma dopo le ore 14 lavoreranno solo con i residenti del proprio Comune. Al momento dal Governo non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è conclusa da pochi minuti la conferenza di Luca Zaia che, via social, ha informati tutti i cittadini deldellemisure che sono state pensate per la regione in vista delle feste di Natale. Ilvede un aumento dei casi significativo negli ultimi giorni ed è per questo che bisogna pensare a misure più stringenti. Il governatore aggiorna sui dati del contagio nel territorio regionale e interviene spiegando che di fronte alle incertezze del governo nell’adottare i nuovi provvedimenti per le festività natalizie, la Regioneha già pronta una nuova ordinanza che prevede la chiusura dei confini comunali già da sabato a partireore 14. Le attività commerciali rimarranno aperte, ma dopo le ore 14 lavoreranno solo con i residenti del proprio Comune. Al momento dal Governo non ...

