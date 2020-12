Natale in “rosso”, la conferma di Conte: “Necessari interventi aggiuntivi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un Natale in rosso, inteso come colore di un’unica zona estesa all’intero Paese. La direzione presa dal Governo è ormai chiara (LEGGI QUI) ed è stata confermata ieri sera da Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è intervenuto alla trasmissione Accordi&Disaccordi: “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio, le misure stanno funzionando ma gli assembramenti dei giorni scorsi richiedono qualche intervento aggiuntivo“. Una correzione in corso d’opera. Un cambiamento radicale rispetto all’ipotesi iniziale di avere per Natale un’Italia dipinta di giallo. “Non ritengo di aver sbagliato il piano per la seconda ondata, ma bisogna essere flessibili e non bisogna farci sopraffare dalla terza ondata“, ha proseguito il Premier, facendo poi il punto sulle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà unin, inteso come colore di un’unica zona estesa all’intero Paese. La direzione presa dal Governo è ormai chiara (LEGGI QUI) ed è statata ieri sera da Giuseppe. Il presidente del Consiglio è intervenuto alla trasmissione Accordi&Disaccordi: “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio, le misure stanno funzionando ma gli assembramenti dei giorni scorsi richiedono qualche intervento aggiuntivo“. Una correzione in corso d’opera. Un cambiamento radicale rispetto all’ipotesi iniziale di avere perun’Italia dipinta di giallo. “Non ritengo di aver sbagliato il piano per la seconda ondata, ma bisogna essere flessibili e non bisogna farci sopraffare dalla terza ondata“, ha proseguito il Premier, facendo poi il punto sulle ...

