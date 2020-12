Messi vota per Neymar e Mbappé: voglia di raggiungerli al Psg? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lionel Messi ha visto trionfare Robert Lewandowski al FIFA The Best: il fuoriclasse argentino però ha votato per altri due calciatori Lionel Messi lancia un segnale di mercato? Presto per dirlo ma la storia non più idilliaca tra la Pulce e il Barcellona può lasciare spazio a tante interpretazioni per ogni gesto dentro e fuori dal campo. Dopo la premiazione di Lewandowski come Best FIFA Men’s Player 2020, sono stati resi noti i voti dei calciatori: Lionel Messi ha votato come primo Neymar e secondo Kylian Mbappè (terzo il polacco). Si parla di un possibile ricongiungimento tra Messi e Neymar, con il brasiliano che ha già dichiarato di voler giocare ancora con la Pulce. #Messi per il TheBest della Fifa ha usato due voti su tre per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lionelha visto trionfare Robert Lewandowski al FIFA The Best: il fuoriclasse argentino però hato per altri due calciatori Lionellancia un segnale di mercato? Presto per dirlo ma la storia non più idilliaca tra la Pulce e il Barcellona può lasciare spazio a tante interpretazioni per ogni gesto dentro e fuori dal campo. Dopo la premiazione di Lewandowski come Best FIFA Men’s Player 2020, sono stati resi noti i voti dei calciatori: Lionelhato come primoe secondo Kylian Mbappè (terzo il polacco). Si parla di un possibile ricongiungimento tra, con il brasiliano che ha già dichiarato di voler giocare ancora con la Pulce. #per il TheBest della Fifa ha usato due voti su tre per ...

