Masterchef compie 10 anni e sfida il Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Masterchef 2020 L’emergenza sanitaria non ha fermato Masterchef, che torna questa sera alle 21.15 su Sky Uno con la sua nuova edizione, la decima. Un compleanno importante, che sarà festeggiato, ma cambiando qualche regola, per adeguarsi ai protocolli ed evitare contatti tra concorrenti e giudici; il programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, potrà contare ancora una volta sul trio vincente formato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Si parte con le selezioni, più ristrette rispetto al passato e svolte in prima battuta in streaming; i prescelti, dopo quattordici giorni di quarantena, potranno presentarsi ai live cooking, cucinando tutto rigorosamente dal vivo, senza poter portare nulla di già pronto da casa. Lo studio sarà più grande, per garantire il distanziamento, la dispensa sarà organizzata per settori e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020)2020 L’emergenza sanitaria non ha fermato, che torna questa sera alle 21.15 su Sky Uno con la sua nuova edizione, la decima. Un compleanno importante, che sarà festeggiato, ma cambiando qualche regola, per adeguarsi ai protocolli ed evitare contatti tra concorrenti e giudici; il programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, potrà contare ancora una volta sul trio vincente formato da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Si parte con le selezioni, più ristrette rispetto al passato e svolte in prima battuta in streaming; i prescelti, dopo quattordici giorni di quarantena, potranno presentarsi ai live cooking, cucinando tutto rigorosamente dal vivo, senza poter portare nulla di già pronto da casa. Lo studio sarà più grande, per garantire il distanziamento, la dispensa sarà organizzata per settori e ...

