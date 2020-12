L’irresistibile voluttà della visibilità sociale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La vetrina fa l’uomo ladro. Apparire in pubblico, farsi vedere, ostentare la propria presenza sono forme di ossigeno esistenziale alle quali è davvero difficile resistere, soprattutto negli anni dei social media. Così, se rammentiamo il famoso motto del vescovo George Berkeley: «esse est percepi» (essere significa essere percepito), non stupisce più di tanto, agli occhi degli studiosisocietà, l’apparizione di folle di persone riversatesi nello scorso fine settimana nelle vie dello shopping di molte città italiane. Se consideriamo il contesto, era prevedibile che ciò avvenisse: molte persone venivano fuori da periodi di semi-confinamento, in cui l’attività di numerosi esercizi commerciali era fortemente limitata (zone rosse o arancioni). La riapertura, in particolare, di negozi, ristoranti e caffè (a ridosso delle festività natalizie) ha generato un richiamo ...