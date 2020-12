Lewandowski vince il Fifa The Best: «Ringrazio i miei compagni» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robert Lewandowski è stato premiato con il Best Fifa Men’s Player 2020: ecco le parole dell’attaccante polacco dopo aver ricevuto il premio Robert Lewandowski è stato premiato con il Best Fifa Men’s Player 2020. Ecco le parole dell’attaccante polacco. «È stato un anno sensazionale. È sempre difficile rimanere al vertice, ma noi vogliamo restare al top. Grazie a tutti nello staff e ai miei compagni. Senza di loro non sarebbe stato possibile. È difficile trovare le parole giuste. Io sono molto orgoglioso». ? @lewy official: "Das war ein sensationelles Jahr. Oben zu bleiben ist immer schwer, aber wir wollen oben bleiben. Danke an alle im Staff und an meine Mitspieler. Ohne sie hätte das nicht geklappt. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robertè stato premiato con ilMen’s Player 2020: ecco le parole dell’attaccante polacco dopo aver ricevuto il premio Robertè stato premiato con ilMen’s Player 2020. Ecco le parole dell’attaccante polacco. «È stato un anno sensazionale. È sempre difficile rimanere al vertice, ma noi vogliamo restare al top. Grazie a tutti nello staff e ai. Senza di loro non sarebbe stato possibile. È difficile trovare le parole giuste. Io sono molto orgoglioso». ? @lewy official: "Das war ein sensationelles Jahr. Oben zu bleiben ist immer schwer, aber wir wollen oben bleiben. Danke an alle im Staff und an meine Mitspieler. Ohne sie hätte das nicht geklappt. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich ...

FcInterNewsit : Battuti Cristiano Ronaldo e Messi: Lewandowski vince il The Best Fifa Football Award - Notiziedi_it : Lewandowski vince il “Best Fifa Award” come miglior giocatore 2020 - paraschiv65 : RT @Eurosport_IT: Robert Lewandowski è il FIFA The Best 2020 ?????? #FIFAFootballAwards | #TheBest | #Lewandowski - ZerounoTv : Lewandowski vince il “Best Fifa Award” come miglior giocatore 2020 - infoitsport : Robert Lewandowski vince il FIFA the Best 2020, battuti Cristiano Ronaldo e Messi -