Immunità di gregge entro il 2021 Pronta la più imponente campagna sanitaria della storia Si parte a gennaio con un milione 800mila dosi del vaccino Pfizer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si accelera su quella che sarà la piùdi vaccinazione. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni dipartirà la vaccinazione di massa. Ma in realtà i primi italiani potrebbero essere vaccinati già subito dopo Natale se l’Ema (Agenzia europea del farmaco), nella riunione in programma il 21 dicembre, darà il via libera al farmaco. è questa l’ultima tabella di marcia emersa nel corsoriunione tra il governo e le Regioni che ha dato il via libera al piano che oggi sarà sottoposto formalmente alla Conferenza Stato-Regioni. Il commissario invierà alle Regioni una sorta di libretto delle istruzioni ...