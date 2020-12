Giuseppe Conte ad Accordi&Disaccordi Nove | “La condizione di Matteo Renzi sul Mes? Dire ‘prendere o lasciare’ è sbagliato nel metodo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) “Porre delle condizionisarebbe propriocome, vuolche non si vuol lavorare”. Così, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sua proposito dell’incontro con, che durante un’intervista al Tg5 affermava come laper non sfilare le sue due ministre sarebbe stata quella dell’accettazione delsanitario. “Se domattina nell’incontro con, l’ex premier dovesse: “O accetta ilsanitario o esco con le ministre”, lei cosa farà?”, ha chiesto Luca Sommi. “Mi lasci ...