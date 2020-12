Federica Panicucci, non c’è altra scelta: la conduttrice ‘costretta’ a fermarsi. E ora cambia tutto (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia si è tornato a parlare nuovamente di “zona rossa” anche se per il momento sarebbe si tratterebbe di un’ipotesi. Dopo una giornata di tormenti, con il governo spaccato a metà, una sola cosa è certa: il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale. All’orizzonte, dunque, una zona rossa nazionale. Ma Giuseppe Conte frena, teme “proteste sociali” e per “la tenuta psicologica del Paese”. Cosa c’entra questo con un programma sospeso per le festività natalizie? Ebbene, è semplice, se l’Italia incorrerà in un nuovo lockdown i fan di questo programma ormai sospeso per le vacanze, saranno in rivolta. Chiusi in casa senza neanche poter assaporare la conduzione speciale di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che tristezza… (Continua dopo le foto) Vacanze previste per Mattino 5 che, come da tradizione, si prenderà una pausa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Italia si è tornato a parlare nuovamente di “zona rossa” anche se per il momento sarebbe si tratterebbe di un’ipotesi. Dopo una giornata di tormenti, con il governo spaccato a metà, una sola cosa è certa: il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale. All’orizzonte, dunque, una zona rossa nazionale. Ma Giuseppe Conte frena, teme “proteste sociali” e per “la tenuta psicologica del Paese”. Cosa c’entra questo con un programma sospeso per le festività natalizie? Ebbene, è semplice, se l’Italia incorrerà in un nuovo lockdown i fan di questo programma ormai sospeso per le vacanze, saranno in rivolta. Chiusi in casa senza neanche poter assaporare la conduzione speciale die Francesco Vecchi, che tristezza… (Continua dopo le foto) Vacanze previste per Mattino 5 che, come da tradizione, si prenderà una pausa ...

