Covid a Napoli, test rapidi per i cenoni: è già record di richieste (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tracciare, testare, trattare: sono le tre ?T? per intercettare precocemente i casi e i contagi di Coronavirus. I tempi per ottenere l?esito del tampone diagnostico molecolare (due o...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli A Napoli per Natale 1300 soldati per controlli anti Covid. Ipotesi chiusura bar in zone movida Fanpage.it Anche un’infermiera nel presepe Ecco il dono al vescovo Marconi di Confartigianato e Coldiretti

È stata consegnata ieri mattina al vescovo Marconi una statuina del presepe particolare: un’infermiera impegnata a salvare la vita delle persone colpite dal Covid, realizzata da un laboratorio di arte ...

Salta il miracolo di San Gennaro: ecco perché Napoli ha paura

Salta il miracolo di San Gennaro: le altre volte che il sangue non si è liquefatto Il 2020 oggettivamente non è stato il miglior anno che ricorderemo, colpa del covid che ha stravolto ... della ...

