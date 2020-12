**Coronavirus: caso Diasorin, Technogenetics si riserva azioni in sedi europee** (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus caso Covid, i dati della settimana. Caso Veneto, è l'unica regione dove i contagi aumentano del 13% la Repubblica Coronavirus: da inizio pandemia più di 1,9 milioni di casi, ancora tanti i decessi giornalieri

(Teleborsa) - Sono 18.236 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 185.320 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 199.489). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 9 ...

Coronavirus, balzo di casi in Gran Bretagna: 35mila in un giorno

Picco di nuovi casi di coronavirus in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 35mila contagi su 364mila tamponi, in netto aumento rispetto ai 25mila di mercoledì con 304mila test. I mort ...

