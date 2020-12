Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un privato firma un Contratto sulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un Contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il Contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale la disdetta dell’accordo già sottoscritto. Se ti interessa saperne di più sul ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un privato firma unsulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile farein relazione ad ungià? e se sì, entro quando? quando ildiviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale ladell’accordo già sottoscritto. Se ti interessa saperne di più sul ...

ConfindustriaLe : RT @ancenazionale: Il contratto collettivo nazionale garantisce già ai lavoratori dell’#edilizia il trattamento economico più adeguato. Non… - dinoggi : Ma c'è qcuno, tra quelli che contano, che spiega a Pioli che nn è obbligato a far giocare Rebic là davanti? Nn è sc… - 1987_Lorenza : RT @liviozeta67: È nel contratto anche che non possa essere sostituito...? ?? Ah già, è un'azienda... #JuveAtalanta - liviozeta67 : È nel contratto anche che non possa essere sostituito...? ?? Ah già, è un'azienda... #JuveAtalanta - luc_sca : RT @DonniniMario: La“solerte magistratura”fece scoppiare il caso Regeni e abortì il previsto contratto per la vendita all’Egitto di caccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto già Le pratiche commerciali scorrette in danno del consumatore quale parte “debole” del rapporto negoziale Altalex