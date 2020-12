Conte, il blitz libico e l’autorità delegata. Parla Miceli (Pd) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppe Conte dovrebbe cedere la delega sull’intelligence. Il Copasir? Doveva essere avvisato prima delle agenzie stampa. Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Pd, ha più di un dubbio sul blitz del premier e di Luigi Di Maio in Libia per riprendersi i 18 pescatori sequestrati da tre mesi da Khalifa Haftar, 108 giorni dopo. Non vuole polemiche, la priorità, dice a Formiche.net, è festeggiare per il rientro dei connazionali. Anche se l’operazione spot del governo lascia più di qualche interrogativo. Sulla gestione degli 007 italiani. Sulla politica estera. E sulla verifica di maggioranza in arrivo. Miceli, tutto è bene quel che finisce bene? Oggi è un bel giorno. 18 persone sono tornate in libertà e alcuni nostri connazionali torneranno a breve tra gli affetti dei loro cari. E questo è ciò che conta. Che bilancio ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giuseppedovrebbe cedere la delega sull’intelligence. Il Copasir? Doveva essere avvisato prima delle agenzie stampa. Carmelo, responsabile Sicurezza del Pd, ha più di un dubbio suldel premier e di Luigi Di Maio in Libia per riprendersi i 18 pescatori sequestrati da tre mesi da Khalifa Haftar, 108 giorni dopo. Non vuole polemiche, la priorità, dice a Formiche.net, è festeggiare per il rientro dei connazionali. Anche se l’operazione spot del governo lascia più di qualche interrogativo. Sulla gestione degli 007 italiani. Sulla politica estera. E sulla verifica di maggioranza in arrivo., tutto è bene quel che finisce bene? Oggi è un bel giorno. 18 persone sono tornate in libertà e alcuni nostri connazionali torneranno a breve tra gli affetti dei loro cari. E questo è ciò che conta. Che bilancio ...

