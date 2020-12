Concorso infermieri, appello per il rinvio: alcuni sono precari in prima linea contro il Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al fine di consentire ai concorrenti che sono infermieri precari, già in attività, si chiede di rinviare di qualche settimana le prove concorsuali per l’assunzione di venti infermieri all’Azienda ospedaliera universitaria Federico II. A partorire la richiesta è stato il segretario della Cisl università di Napoli, Luigi Mastantuono. Spiegando che alcuni concorrenti del Concorso sono stati impegnati fino ad ora in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid. E per lavorare non hanno potuto prepararsi in tempo. Le prove dovrebbero partire lunedì prossimo, al momento i candidati sono 7700. Tra questi vi sono però anche 104 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al fine di consentire ai concorrenti che, già in attività, si chiede di rinviare di qualche settimana le prove concorsuali per l’assunzione di ventiall’Azienda ospedaliera universitaria Federico II. A partorire la richiesta è stato il segretario della Cisl università di Napoli, Luigi Mastantuono. Spiegando checoncorrenti delstati impegnati fino ad ora inper fronteggiare l’emergenza. E per lavorare non hanno potuto prepararsi in tempo. Le prove dovrebbero partire lunedì prossimo, al momento i candidati7700. Tra questi viperò anche 104 ...

MarcoVannucci : @fattoquotidiano E' tutto pronto quando -ancora- debbono fare il concorso per infermieri e medici? Val ben essere f… - stellatrenta : RT @CGILParma: Corso di preparazione per concorso infermieri in ASP, è ancora possibile iscriversi... - MarsicaW : COVID: PERVENUTE 2300 DOMANDE PER L’AVVISO DI RECLUTAMENTO DEGLI INFERMIERI BANDITO DALLA ASL NEI MESI SCORSI #Asl… - CGILModena : RT @CGILParma: Corso di preparazione per concorso infermieri in ASP, è ancora possibile iscriversi... - MazzaliVanna : RT @CGILParma: Corso di preparazione per concorso infermieri in ASP, è ancora possibile iscriversi... -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso infermieri Concorso Infermieri Arcs Udine, 130 posti a tempo pieno e indeterminato: come partecipare, requisiti e prove LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Sanità: Cisl, rinviare concorso infermieri "Federico II"

Rinviare di qualche settimana le prove concorsuali per l'assunzione di venti infermieri all'Azienda ospedaliera universitaria "Federico II" di Napoli per consentire ai concorrenti che sono infermieri ...

Concorso Infermieri Arcs Udine, 130 posti a tempo pieno e indeterminato: come partecipare, requisiti e prove

Sono centotrenta i posti coperti dal Concorso Infermieri dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs Udine, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novemb ...

Rinviare di qualche settimana le prove concorsuali per l'assunzione di venti infermieri all'Azienda ospedaliera universitaria "Federico II" di Napoli per consentire ai concorrenti che sono infermieri ...Sono centotrenta i posti coperti dal Concorso Infermieri dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs Udine, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 24 novemb ...